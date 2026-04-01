Песков назвал причину паузы в переговорах по урегулированию на Украине
Пауза в переговорах по урегулированию на Украине не связана с условием по выводу украинских войск из Донбасса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как пишет RT, он отметил, что переговорный процесс приостановлен в связи с тем, что переговорщики от США сейчас «заняты вопросами, связанными с ситуацией на Ближнем Востоке».
«Сейчас они не могут быть активно вовлечены в процесс трёхсторонних переговоров по украинским делам», - заключил представитель Кремля.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что получил от американских посредников информацию, что Россия дала Украине два месяца на вывод войск из Донбасса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
