Песков назвал причину паузы в переговорах по урегулированию на Украине

Как пишет RT, он отметил, что переговорный процесс приостановлен в связи с тем, что переговорщики от США сейчас «заняты вопросами, связанными с ситуацией на Ближнем Востоке».

«Сейчас они не могут быть активно вовлечены в процесс трёхсторонних переговоров по украинским делам», - заключил представитель Кремля.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что получил от американских посредников информацию, что Россия дала Украине два месяца на вывод войск из Донбасса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».