Десятки миллиардов в день: В России оценили оборот криптовалют
Государство теперь получает возможность контролировать посредников, брать налог, отделять легальный крипторынок от серого, заявил НСН Алексей Мокров.
Объемы использования криптовалюты в России достигают порядка 50 млрд рублей в день, что уже нельзя считать «нишевой игрушкой», заявил экономист, эксперт по финансовым рынкам Алексей Мокров в пресс-центре НСН.
«Государство получает возможность контролировать посредников, брать налог, отделять легальный рынок от серого. По данным Минфина, оборот криптовалют в России оценивается примерно в 50 миллиардов рублей в день, это серьезный объем. Это не нишевая игрушка, а заметный сегмент потоков. Для экономики важно не то, что крипта существует, а что ее делают видимой. Сколько сейчас людей инвестируют в крипту, невозможно оценить, но массовым народным сберегательным продуктом продуктов это назвать все-таки нельзя», - рассказал он.
Новый закон о криптовалюте больше направлен на бизнес и внешнеэкономические операции, чем на обычных пользователей, заявил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в пресс-центре НСН.
Горячие новости
- СМИ: Бюджет РФ не почувствовал выгод от войны на Ближнем Востоке
- СМИ: США потратили на операцию в Иране $42 миллиарда
- Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку на фоне прошедших снегопадов
- В РПЦ предложили заменить обществознание на уроки православия
- СМИ: Дети ранены в результате атаки ВСУ в Новороссийске
- В Екатеринбурге круглосуточно мониторят домовые чаты и соцсети в поисках «экстремизма»
- Трамп пригрозил «безумным ублюдкам» адом из-за «чертова пролива»
- Иран: Ближний Восток сгорит дотла из-за США
- СМИ: Около 180 рейсов задержаны в Краснодарском крае из-за атаки украинских БПЛА
- В Новороссийске обломки дрона попали в многоквартирный дом