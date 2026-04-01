Десятки миллиардов в день: В России оценили оборот криптовалют

Объемы использования криптовалюты в России достигают порядка 50 млрд рублей в день, что уже нельзя считать «нишевой игрушкой», заявил экономист, эксперт по финансовым рынкам Алексей Мокров в пресс-центре НСН.

«Государство получает возможность контролировать посредников, брать налог, отделять легальный рынок от серого. По данным Минфина, оборот криптовалют в России оценивается примерно в 50 миллиардов рублей в день, это серьезный объем. Это не нишевая игрушка, а заметный сегмент потоков. Для экономики важно не то, что крипта существует, а что ее делают видимой. Сколько сейчас людей инвестируют в крипту, невозможно оценить, но массовым народным сберегательным продуктом продуктов это назвать все-таки нельзя», - рассказал он.

Новый закон о криптовалюте больше направлен на бизнес и внешнеэкономические операции, чем на обычных пользователей, заявил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в пресс-центре НСН.

