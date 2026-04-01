Бьет по кошельку: Чем опасно инвестирование в криптовалюты
Крипта - это рынок, который не прощает ошибок и сразу сильно бьет по кошельку», заявил НСН Алексей Мокров.
Рисков при инвестировании в крипту огромное количество, без пониманий работы рынка можно потерять большие суммы, заявил экономист, эксперт по финансовым рынкам Алексей Мокров в пресс-центре НСН.
«Рисков при инвестировании в крипту огромное количество. Опасна криптовалюта не тем, что она цифровая, а тем, что наивность там стоит дорого. Сам Банк России прямо говорит, что это высокорисковый инструмент, никто вам не дает никаких гарантий. Огромная волатильность, не стоит забывать про мошенничество, а также иллюзию легких денег. Зачастую теория начинается не с изучения и понимания, а желания скорее заработать, что и опасно. Крипта - это рынок, который не прощает ошибок и сразу сильно бьет по кошельку», - предупредил он.
Новый закон о криптовалюте больше направлен на бизнес и внешнеэкономические операции, чем на обычных пользователей, заявил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в пресс-центре НСН.
