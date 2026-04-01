Почему Telegram продолжает работать после обещанной блокировки
Угроза реальна, но приговор Telegram пока не выглядит окончательным, заявил НСН Алексей Мокров.
Telegram в России не умер, но продолжает жить под давлением, заявил экономист, эксперт по финансовым рынкам Алексей Мокров в пресс-центре НСН.
«Telegram в России не умер, но продолжает жить под давлением, пока нет надежного подтверждения что блокировка состоялась, хотя слухи усиливаются. Сам мессенджер работает как обычно, а обычно – это уже с перебоями и так далее. Угроза реальна, но приговор пока не выглядит окончательным. Поэтому могу сказать, что Telegram не на кладбище, но в реанимации. Конечно, судьба их основного актива – Toncoin – будет коррелироваться и зависеть от всех этих событий», - отметил он.
Еще в конце февраля СМИ запестрели заголовками о блокировке Telegram с 1 апреля. Всевозможные источники, близкие к вершинам власти, утверждали, что это уже вопрос решенный, несколько размыв дату прощания на «начало апреля». Мессенджер продолжает работать с перебоями на гаджетах и ПК.
Горячие новости
- Фермеры просят Минпромторг отменить маркировку их продукции
- Иран заявил, что откроет Ормузский пролив только после компенсаций от США и Израиля
- РСПП: Шестидневка и 12-часовой рабочий день не обсуждаются
- В Сербии заявили, что найденная взрывчатка была произведена в США
- Дмитриев сравнил обстановку в мире с началом эпидемии COVID-19
- Telegram начал помечать заходящих через «зеркала» пользователей
- МИД РФ: Китай готов продлить безвизовый режим с Москвой
- СМИ: Бюджет РФ не почувствовал выгод от войны на Ближнем Востоке
- СМИ: США потратили на операцию в Иране $42 миллиарда
- Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку на фоне прошедших снегопадов