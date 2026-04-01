Почему Telegram продолжает работать после обещанной блокировки

Telegram в России не умер, но продолжает жить под давлением, заявил экономист, эксперт по финансовым рынкам Алексей Мокров в пресс-центре НСН.

«Telegram в России не умер, но продолжает жить под давлением, пока нет надежного подтверждения что блокировка состоялась, хотя слухи усиливаются. Сам мессенджер работает как обычно, а обычно – это уже с перебоями и так далее. Угроза реальна, но приговор пока не выглядит окончательным. Поэтому могу сказать, что Telegram не на кладбище, но в реанимации. Конечно, судьба их основного актива – Toncoin – будет коррелироваться и зависеть от всех этих событий», - отметил он.

Еще в конце февраля СМИ запестрели заголовками о блокировке Telegram с 1 апреля. Всевозможные источники, близкие к вершинам власти, утверждали, что это уже вопрос решенный, несколько размыв дату прощания на «начало апреля». Мессенджер продолжает работать с перебоями на гаджетах и ПК.

