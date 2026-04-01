Минцифры добавило в «белый список» сервисы контроля сахара в крови
Минцифры России вновь расширило перечень цифровых платформ, которые доступны во время отключения мобильного интернета. Об этом говорится в сообщении ведомства.
В список включили системы дистанционного непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ).
«Это сервисы, которые позволяют получать на смартфоны информацию об уровне сахара в крови от персональных медицинских приборов», - пояснило Минцифры.
Ранее в «белый список» добавили более 120 сервисов, которые останутся доступны в условиях ограничения мобильного интернета. В их число входят соцсети, интернет-магазины, государственные сайты, банки и другие ресурсы.
