WADA потребовало отстранить Валиеву и отобрать золото Олимпиады
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба суда.
В сообщении говорится, что дисквалификация сроком на четыре года должна отсчитываться с даты вступления в силу соответствующего решения CAS. При этом все результаты Валиевой, начиная с 25 декабря 2021 года, должны быть аннулированы. Таким образом, в WADA потребовали лишить российскую фигуристку и золотой медали Олимпиады в Токио.
Ранее в Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что приветствуют инициативу WADA передать дело в CAS и выразили надежду, что дело будет рассмотрено быстро, сообщает RT.
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