WADA потребовало отстранить Валиеву и отобрать золото Олимпиады

В сообщении говорится, что дисквалификация сроком на четыре года должна отсчитываться с даты вступления в силу соответствующего решения CAS. При этом все результаты Валиевой, начиная с 25 декабря 2021 года, должны быть аннулированы. Таким образом, в WADA потребовали лишить российскую фигуристку и золотой медали Олимпиады в Токио.

Ранее в Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что приветствуют инициативу WADA передать дело в CAS и выразили надежду, что дело будет рассмотрено быстро, сообщает RT.