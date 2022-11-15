Глава МОК заявил о важности участия в Олимпиаде конфликтующих стран

По его словам, необходимо исключить любую политизацию спорта и призвал включить в совместное заявление по итогам саммита G20 на Бали пункт о «спортивной нейтральности».

Он подчеркнул, что из Олимпийских игр не получится настоящего символа мира, если участвовать будут только страны-союзники.

«Необходимо, чтобы в Олимпийских играх принимали участие все страны, в том числе - и даже в особенности - конфликтующие», - заключил глава МОК.

Ранее Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине, сообщает RT.

