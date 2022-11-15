Глава МОК заявил о важности участия в Олимпиаде конфликтующих стран
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что если спорт станет инструментом для политического воздействия, то он полностью развалится, сообщает РИА Новости.
По его словам, необходимо исключить любую политизацию спорта и призвал включить в совместное заявление по итогам саммита G20 на Бали пункт о «спортивной нейтральности».
Он подчеркнул, что из Олимпийских игр не получится настоящего символа мира, если участвовать будут только страны-союзники.
«Необходимо, чтобы в Олимпийских играх принимали участие все страны, в том числе - и даже в особенности - конфликтующие», - заключил глава МОК.
Ранее Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru