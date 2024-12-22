Усик победил Фьюри в бою-реванше
22 декабря 202403:35
Британский боксер Тайсон Фьюри не смог взять реванш у украинца Александра Усика в бою за звание чемпиона мира в тяжёлом весе по версиям WBC, WBA Super, WBO, IBO и The Ring.
Встреча прошла на футбольном стадионе в Эр-Рияде. Бой завершился единогласным решением судей (116-112 на всех трех карточках).
Ранее Усик отказался от своего титула чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF. Украинский спортсмен владеет поясом IBF с 2021 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru