Украинский боксер Усик задержан в аэропорту Кракова

На данный момент нет официальных данных о причинах задержания Усика. Его представители еще не комментировали ситуацию.

Александр Усик — украинский боксер, олимпийский чемпион 2012 года и обладатель титулов чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBF и IBO. Усик считается одним из лучших боксеров своего поколения, передает «Радиоточка НСН».

