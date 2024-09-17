Украинский боксер Усик задержан в аэропорту Кракова
Украинский боксер Александр Усик был задержан в аэропорту Кракова. Об этом сообщил бывший борец и депутат Верховной рады Украины Жан Беленюк.
Причины задержания спортсмена на данный момент неизвестны. На опубликованных Беленюком видео видно, как силовики в форме сопровождают Усика к лифту, при этом на боксе надеты наручники.
На данный момент нет официальных данных о причинах задержания Усика. Его представители еще не комментировали ситуацию.
Александр Усик — украинский боксер, олимпийский чемпион 2012 года и обладатель титулов чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBF и IBO. Усик считается одним из лучших боксеров своего поколения, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru