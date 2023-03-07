«Не доказано»: Юрист допустила возвращение Винер на международные соревнования

Ранее главного тренера российской команды Ирину Винер отстранили от международных соревнований по художественной гимнастике. Соответствующая информация указана в пресс-релизе Международной федерации гимнастики (FIG). Отмечается, что это связано в том числе с ее «оскорбительными заявлениями» в СМИ после поражения сборной России по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио 2020 года. Высказывания тренера российской команды, следует из пресс-релиза, нарушают правила FIG. По словам Анцелиович, такое решение имеет все шансы на обжалование.

«Может быть применена двухступенчатая процедура обжалования. Сначала решение обжалуется в апелляционном трибунале Международной федерации гимнастики, а впоследствии, если решение апелляционного трибунала не устроит сторону, — в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне», — сказала Анцелиович.

При этом собеседница НСН отметила, что дела по этическим нарушениям достаточно субъективны.

«Поскольку нет четко зафиксированного нарушения, решение, насколько это соответствует Кодексу этического поведения или Этическому кодексу, принимается на усмотрение арбитров. Но всегда можно попытаться найти доводы, которые убедят других людей в правоте стороны, обжалующей решение», — добавила юрист.

Анцелиович подчеркнула, что стороны должны представить достаточные доказательства своей позиции.

«Есть определенный стандарт доказывания. Арбитры руководствуются не чувствами, а доказательствами. Нередко они говорят примерно следующее: “Мы склоняемся к тому, что так и было, но это не доказано на достаточном уровне”», — заявила собеседница НСН.

В заключение юрист подчеркнула, что Россия может рассчитывать на беспристрастное правосудие.

«Во-первых, повторюсь, шанс есть всегда. Во-вторых, в CAS есть арбитры из абсолютно разных стран, там не только представители англосаксонской правовой системы. Можно выбрать кого-то одного, наиболее подходящего для рассмотрения такого дела. В-третьих, все арбитры — это профессиональные юристы. Для них зачастую приверженность Этическому кодексу более важна, чем политические взгляды. Их могут лишить квалификации за несправедливое решение. Все прекрасно помнят историю сочинских олимпийцев. Никто не верил в 2018 году, что они смогут выиграть, но большая их часть была полностью оправдана. Или, например, Камилу Валиеву допустили до участия в Олимпийских играх в Пекине, несмотря на то, что арбитр был американцем», — подытожила она.

Ранее российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что отстранение президента Всероссийской федерации художественной гимнастики и главного тренера национальной команды Ирины Винер от работы на международных соревнованиях — очередное доказательство посягательства на независимость спорта.

