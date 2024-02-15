Юрий Семин может вернуться в «Локомотив»

О желании руководства железнодорожников вернуть патриарха отечественного футбола в работу, заявил председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных.

По его словам, в настоящее время пока еще не определено место Семина в штабе команде.

«Мы продолжаем над этим работать, думаю и уверен, что найдем решение», — отметил Нагорных.

Ранее бывший тренер сборной России и «Локомотива» Юрий Семин заявил в интервью НСН, что футбольные правила нуждаются в изменениях, поскольку переговоры игроков и судей сегодня часто приводят к заминкам в матче.

