«Тестировать можно и у нас»: Семин оценил введение синей карточки в футболе

Ранее издание The Telegraph сообщило, что международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) намерен ввести синие карточки. Они предполагают удаление игрока с поля на 10 минут за преднамеренный фол или несогласие с официальным представителем матча. Уточняется, что за две синих карточки или комбинацию жёлтой и синей карточек футболист получит красную карточку и будет удалён окончательно. Тестирование новых правил может пройти в следующем сезоне Кубка Англии и женского Кубка Англии. Семин выразил мнение, что тестирование нововведения возможно и в России.

«Думаю, нововведение важно попробовать в определенных чемпионатах или в лигах, потом будут принимать решение – да или нет. Провести тестирование можно и у нас, в России: во второй лиге либо в первой. Когда пройдет тестирование, тогда мы и определимся – испортит ли новое правило впечатление от игры или нет. Мне думается, что какие-то изменения нужны, потому что сейчас в футболе происходит много затяжек времени, с этим как-то нужно бороться. Игроки много падают, много имитации происходит», - заявил он.

Собеседник НСН добавил, что положительно оценивает идею нового вида наказания, предусматривающего удаление футболиста с поля на 10 минут.

«К этому я отношусь нормально, потому что очень много споров сейчас происходит. Наверное, те люди, которые в ФИФА отвечают за программу судейства, хотят улучшить порядок матча, чтобы меньше было различных переговоров игроков и судей. Закономерно какие-то новые идеи происходят. Будут они введены или нет – мы пока не знаем. Сегодня судьи часто ведут словесные переговоры с игроками. Чересчур большая власть отдается судьям, но сложно комментировать синие карточки, надо сначала посмотреть, как будет», - резюмировал он.

Ранее экс-глава судейского комитета РФС бывший судья Андрей Бутенко в интервью «Радиоточке НСН» выразил мнение, что синяя карточка в футболе сегодня не так актуальна. По его мнению, акцент в футбольных правилах следует сделать на изменении игрового времени.

