Семин усмотрел угрозу российским футболистам в отмене лимита легионеров
Главный тренер ФК «Ростов» Юрий Семин раскритиковал идею об отмене лимита легионеров, назвав наивными тех, кто считает это панацеей от проблем российского футбола.
Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что РФС предложит клубам Российской премьер-лиги (РПЛ) полностью отказаться от лимита на количество иностранных игроков, действующего с 2005 года.
«Считаю, что подобная инициатива - либо наивность, либо попытка изобразить бурную деятельность по реформированию нашего футбола», - написал Семин в своей колонке в «Спорт-Экспрессе».
По мнению прославленного тренера, если одновременно отменят лимит на легионеров и разделят РПЛ на «большие» и «маленькие» клубы, ведущие российские игроки будут вынуждены покинуть топ-клубы, лишившись возможности играть в еврокубках и прогрессировать.
«Финансовую возможность купить квалифицированных игроков-иностранцев имеют в России шесть команд. Без лимита они и будут это делать безо всяких ограничений. В стартовых составах, как у донецкого «Шахтера» в матче с «Монако», окажутся два доморощенных - вратарь и крайний защитник. Либо один, либо, в лучшем случае, три», - считает Семин
Он предупредил, что у молодых российских игроков не будет шанса попасть в состав команды, полной дорогостоящих легионеров.
«Когда повсюду говорят о необходимости реформ, то соглашаюсь, но призываю не смотреть по вершкам, а заглянуть вниз футбольной пирамиды. Что делается внизу, в детско-юношеском футболе? Новые футбольные звезды не могут появляться ниоткуда», - подчеркнул Семин.
Ранее, телеведущий и комментатор Георгий Черданцев в беседе с «Радиоточкой НСН» поддержал отмену лимита на легионеров, высказав мнение, что это поможет российским футболистам «расти в настоящей конкурентной среде, а не в среде непомерных, ничем не обоснованных огромных контрактов»,
Со своей стороны, певец и композитор Юрий Лоза сказал НСН, что отмена лимита легионеров не позволит «вылечить» российский футбол, погрязший в коммерции. Он назвал происходящее «отмывом бабла».
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