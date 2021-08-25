Семин усмотрел угрозу российским футболистам в отмене лимита легионеров

«Считаю, что подобная инициатива - либо наивность, либо попытка изобразить бурную деятельность по реформированию нашего футбола», - написал Семин в своей колонке в «Спорт-Экспрессе».

По мнению прославленного тренера, если одновременно отменят лимит на легионеров и разделят РПЛ на «большие» и «маленькие» клубы, ведущие российские игроки будут вынуждены покинуть топ-клубы, лишившись возможности играть в еврокубках и прогрессировать.

«Финансовую возможность купить квалифицированных игроков-иностранцев имеют в России шесть команд. Без лимита они и будут это делать безо всяких ограничений. В стартовых составах, как у донецкого «Шахтера» в матче с «Монако», окажутся два доморощенных - вратарь и крайний защитник. Либо один, либо, в лучшем случае, три», - считает Семин

Он предупредил, что у молодых российских игроков не будет шанса попасть в состав команды, полной дорогостоящих легионеров.

«Когда повсюду говорят о необходимости реформ, то соглашаюсь, но призываю не смотреть по вершкам, а заглянуть вниз футбольной пирамиды. Что делается внизу, в детско-юношеском футболе? Новые футбольные звезды не могут появляться ниоткуда», - подчеркнул Семин.