«Зачем поехал?»: Журова рассказала, как Олимпиада примет спортсменов из России
Российских спортсменов будут намеренно унижать на предстоящей Олимпиаде, создавая обстановку, в которой будет почти невозможно завоевать медали, заявила НСН олимпийская чемпионка Светлана Журова.
На Олимпиаде в Париже российских спортсменов ждет беспрецедентное давление со стороны атлетов, Международного олимпийского комитета (МОК) и болельщиков, сообщила в интервью НСН олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в беседе с «Интерфаксом» сообщил, что российские спортсмены получили 49 лицензий в семи видах спорта для участия в предстоящих летних Олимпийских играх. По словам Журовой, в Париже российским спортсменам предстоит столкнуться с повышенным давлением, при этом на психологическую помощь рассчитывать не придется.
«Есть подозрения, что болельщики будут себя неадекватно вести. Если проиграешь в такой обстановке, люди спросят, зачем поехал? Спортсмен в ответ расскажет про ужасные условия: «Мэр Парижа против моего приезда. Безопасность так себе. На трибунах черти что выкрикивают». Этим ребятам надо все оценить, понять, готовы ли они психологически. Они будут с этим огромным давлением один на один. В советское время была команда профессионалов, которая приезжала со спортсменами, в период давления их ограждали. А сейчас будут сами все переживать. Думаю, украинская сторона сделает все, чтобы наши ни одной медали не выиграли, чтобы потом можно было сказать: "Ну и зачем приехали?"», - сказала она.
Как добавила олимпийская чемпионка, она бы не хотела завоевывать медали в текущей обстановке.
«Я мечтала выиграть медаль для себя, своей семьи и страны. А в этом случае ты выигрываешь только для себя. Обстановка, в которой окажутся ребята – унизительное состояние. Когда другим странам давали нейтральный статус, хотя бы разрешали пройти с флагом с олимпийскими кольцами. А сейчас МОК заявляет спортсменам, что они никто, им даже этого нельзя доверить. Весь мир хочет назвать их никем, пустым местом. Тогда вопрос, а кто выигрывает медаль», - заключила Журова.
Ранее директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников сообщил, что российских туристов во время летней Олимпиады в Париже может ожидать опасность, напоминает «Радиоточка НСН». По его словам, Игры будут проводиться в сложных условиях, учитывая русофобию, а также высокий уровень террористической угрозы и неблагоприятную криминогенную обстановку.
Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.
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