«Зачем поехал?»: Журова рассказала, как Олимпиада примет спортсменов из России

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в беседе с «Интерфаксом» сообщил, что российские спортсмены получили 49 лицензий в семи видах спорта для участия в предстоящих летних Олимпийских играх. По словам Журовой, в Париже российским спортсменам предстоит столкнуться с повышенным давлением, при этом на психологическую помощь рассчитывать не придется.

«Есть подозрения, что болельщики будут себя неадекватно вести. Если проиграешь в такой обстановке, люди спросят, зачем поехал? Спортсмен в ответ расскажет про ужасные условия: «Мэр Парижа против моего приезда. Безопасность так себе. На трибунах черти что выкрикивают». Этим ребятам надо все оценить, понять, готовы ли они психологически. Они будут с этим огромным давлением один на один. В советское время была команда профессионалов, которая приезжала со спортсменами, в период давления их ограждали. А сейчас будут сами все переживать. Думаю, украинская сторона сделает все, чтобы наши ни одной медали не выиграли, чтобы потом можно было сказать: "Ну и зачем приехали?"», - сказала она.