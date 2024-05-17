Путин призвал мировое сообщество соблюдать принципы олимпийской хартии

В частности, глава государства прокомментировал призыв французского лидера Эммануэля Макрона прекратить боевые действия на время Олимпийских игр в Париже. Путин заявил, что мало кто руководствовался олимпийскими принципами, несмотря на правильность идеи.

«Спорт — это площадка для общения и поиска компромисса, в том числе в политике», — напомнил Путин, отметив, что международные спортивные функционеры попирают принцип олимпийской хартии тем, что политизируют спорт, не допуская к участию в Играх россиян со своим гимном, флагом и знаменем. Также российский лидер указал на то, что Олимпийский комитет стал коммерческой корпорацией, в то время, как принцип олимпизма заключается в гуманитарных мероприятиях.

«Чтобы чего-то ждать от других, нужно самим выполнять правила», — заключил президент.

Ранее депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина назвала придурком информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова за призыв навсегда лишить гимна и флага Россию на Олимпийских играх.

