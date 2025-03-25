Умер бывший тренер «Сибири» и «Амура» Андрей Мартемьянов

Бывший тренер нескольких клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Андрей Мартемьянов умер на 62-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Причина смерти специалиста неизвестна.

Андрей Мартемьянов родился в 1963 году, в качестве игрока выступал в том числе за свердловский (ныне екатеринбургский) «Автомобилист», московский ЦСКА, немецкие «Кельнер Хайе» и «Ратинген», магнитогорский «Металлург». Как главный тренер специалист работал в Высшей хоккейной лиге и КХЛ, был наставником «Автомобилиста», «Сибири» из Новосибирска и хабаровского «Амура». Мартемьянов продолжал работать в КХЛ до октября прошлого года, когда покинул пост главного тренера «Амура».

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