Умер советский тренер по фигурному катанию Леонович

«Федерация фигурного катания на коньках России выражает глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Станислава Леоновича. Светлая память», — отмечается в сообщении.

В ходе спортивной карьеры Леонович выступал в парном катании. Основной партнершей была Марина Пестова. С ней они становились серебряными и бронзовыми призёрами чемпионата мира и Европы, трижды выиграли чемпионат СССР, отмечает RT.

Звание заслуженного мастера спорта СССР Леонович завоевал в 1982 году, а спустя шесть лет был удостоен звания заслуженного тренера СССР.

На тренерской работе занимался с парой Екатерины Гордеевой – Сергея Гринькова, Анной Кондрашовой, выступающей в одиночном катании, и другими фигуристами.

В 90-е годы переехал во Францию и продолжил тренерскую деятельность за границей.

Ранее пресс-служба московского хоккейного клуба «Динамо» сообщила о смерти олимпийского чемпиона 1988 года по хоккею, заслуженного мастера спорта СССР Сергея Яшина, который скончался на 61-м году жизни.

