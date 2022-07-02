Умер советский тренер по фигурному катанию Леонович
Заслуженный тренер СССР, фигурист Станислав Леонович умер на 64-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР).
«Федерация фигурного катания на коньках России выражает глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Станислава Леоновича. Светлая память», — отмечается в сообщении.
В ходе спортивной карьеры Леонович выступал в парном катании. Основной партнершей была Марина Пестова. С ней они становились серебряными и бронзовыми призёрами чемпионата мира и Европы, трижды выиграли чемпионат СССР, отмечает RT.
Звание заслуженного мастера спорта СССР Леонович завоевал в 1982 году, а спустя шесть лет был удостоен звания заслуженного тренера СССР.
На тренерской работе занимался с парой Екатерины Гордеевой – Сергея Гринькова, Анной Кондрашовой, выступающей в одиночном катании, и другими фигуристами.
В 90-е годы переехал во Францию и продолжил тренерскую деятельность за границей.
Ранее пресс-служба московского хоккейного клуба «Динамо» сообщила о смерти олимпийского чемпиона 1988 года по хоккею, заслуженного мастера спорта СССР Сергея Яшина, который скончался на 61-м году жизни.
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