Олимпийский чемпион по хоккею Сергей Яшин умер в возрасте 60 лет
Олимпийский чемпион 1988 года по хоккею, заслуженный мастер спорта СССР Сергей Яшин умер на 61-м году жизни, сообщает пресс-служба московского хоккейного клуба «Динамо».
Яшин был воспитанником пензенского хоккея, в Москву он был приглашён в 1980 году по рекомендации Аркадия Чернышева.
За московское «Динамо» Яшин выступал до 1990 года, в котором выиграл чемпионат СССР. Затем играл в таких клубах, как «СКА», немецкие «Эссен-Вест» и «Вильгельмсхафен», «Нефтехимик» и других
Кроме Олимпийских игр 1988 года Яшин дважды выигрывал в составе сборной СССР чемпионат мира, трижды становился чемпионом Европы. В 2014 году он был включен в Зал славы отечественного хоккея.
Ранее на 87-м году жизни умер четырёхкратный чемпион СССР по футболу Василий Турянчик.
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