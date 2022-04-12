Олимпийский чемпион по хоккею Сергей Яшин умер в возрасте 60 лет

Яшин был воспитанником пензенского хоккея, в Москву он был приглашён в 1980 году по рекомендации Аркадия Чернышева.

За московское «Динамо» Яшин выступал до 1990 года, в котором выиграл чемпионат СССР. Затем играл в таких клубах, как «СКА», немецкие «Эссен-Вест» и «Вильгельмсхафен», «Нефтехимик» и других

Кроме Олимпийских игр 1988 года Яшин дважды выигрывал в составе сборной СССР чемпионат мира, трижды становился чемпионом Европы. В 2014 году он был включен в Зал славы отечественного хоккея.

Ранее на 87-м году жизни умер четырёхкратный чемпион СССР по футболу Василий Турянчик.

