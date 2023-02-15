Умер отец российского хоккеиста Александра Овечкина
15 февраля 202318:13
Отец Александра Овечкина умер сегодня, сообщил российский хоккеист.
«Сегодня не стало моего отца.. я благодарю всех за поддержку, но прошу отнестись с пониманием и не беспокоить мою семью в столь тяжелое для нас время! Спасибо», - написал хоккеист в своей социальной сети.
Вчера НСН сообщала, что российский хоккеист Александр Овечкин покинул расположение клуба «Вашингтон» по семейным обстоятельствам.
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15 февраля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru