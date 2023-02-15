Умер отец российского хоккеиста Александра Овечкина

Отец Александра Овечкина умер сегодня, сообщил российский хоккеист.

Овечкин стал лучшим в истории НХЛ по голам в гостевых матчах

«Сегодня не стало моего отца.. я благодарю всех за поддержку, но прошу отнестись с пониманием и не беспокоить мою семью в столь тяжелое для нас время! Спасибо», - написал хоккеист в своей социальной сети.

Вчера НСН сообщала, что российский хоккеист Александр Овечкин покинул расположение клуба «Вашингтон» по семейным обстоятельствам.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СмертьАлександр ОвечкинХоккей
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