Умер отец российского хоккеиста Александра Овечкина

«Сегодня не стало моего отца.. я благодарю всех за поддержку, но прошу отнестись с пониманием и не беспокоить мою семью в столь тяжелое для нас время! Спасибо», - написал хоккеист в своей социальной сети.



Вчера НСН сообщала, что российский хоккеист Александр Овечкин покинул расположение клуба «Вашингтон» по семейным обстоятельствам.



