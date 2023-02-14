Овечкин покинул расположение команды «Вашингтон» из-за семьи

Российский хоккеист Александр Овечкин покинул расположение клуба «Вашингтон» по семейным обстоятельствам, сообщают СМИ со ссылкой на генерального менеджера столичной команды Брайана Маклеллана.

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Отмечается, что обстоятельства оставления расположение «Вашингтона» связано с болезнью близкого человека Овечкина.

Ранее российский хоккеист Александр Овечкин побил один из рекордов легендарного Уэйна Гретцки. Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» стал лучшим в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по количеству голов, забитых на выезде, пишет НСН.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года – бессменно в Washington Capitals. В составе столичного клуба российский хоккеист в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Сейчас Овечкин идёт на втором месте в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах. На его счету – 809 забитых шайб.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Александр ОвечкинХоккей
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