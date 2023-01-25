Овечкин стал лучшим в истории НХЛ по голам в гостевых матчах

В мачте столичного клуба против «Колорадо Эвеланш», который прошёл в Денвере, Овечкин забил в середине третьего периода. Этот гол стал 447-м для россиянина в гостевых матчах регулярного чемпионата и плей-офф НХЛ. На счету Гретцки 446 таких шайб.

Кроме того, это 811-й в карьере Овечкина в НХЛ. До рекорда Гретцки, который забил в лиге 894 шайбы, россиянину осталось поразить ворота 83 раза.

Ранее Овечкин пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» из-за травмы нижней части тела, сообщает RT.

