Умер олимпийский чемпион гандболист Анатолий Федюкин
Чемпион Олимпиады 1976 года по гандболу в составе сборной СССР Анатолий Федюкин умер на 69-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации гандбола России.
Причина смерти спортсмена не уточняется.
Федюкин также является серебряным призером Олимпиады 1980 года в Москве и чемпионом мира 1982 года. После завершения карьеры он работал тренером ЦСКА, а также исландской команды «Фрама».
Накануне стало известно о смерти легкоатлета чемпиона Олимпиады 1980 года в эстафете 4*100 метров Александра Аксинина. Он умер в возрасте 65 лет.
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