Умер олимпийский чемпион гандболист Анатолий Федюкин

Чемпион Олимпиады 1976 года по гандболу в составе сборной СССР Анатолий Федюкин умер на 69-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации гандбола России.

Причина смерти спортсмена не уточняется.

Федюкин также является серебряным призером Олимпиады 1980 года в Москве и чемпионом мира 1982 года. После завершения карьеры он работал тренером ЦСКА, а также исландской команды «Фрама».

Накануне стало известно о смерти легкоатлета чемпиона Олимпиады 1980 года в эстафете 4*100 метров Александра Аксинина. Он умер в возрасте 65 лет.

