Умер олимпийский чемпион по легкой атлетике Александр Аксинин

Чемпион Олимпиады 1980 года в эстафете 4*100 метров Александр Аксинин умер в возрасте 65 лет. Об этом сообщает ТАСС.

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Агентство о смерти спортсмена сообщил Николай Сидоров, выступавший вместе с Аксининым в финале Олимпиады 1980 года. По его словам, он узнал о смерти коллеги от тренера Александра.

Сидоров, в частности, рассказал, что Аксинина увезли на скорой с дачи, где он почувствовал себя плохо. Причина смерти пока не установлена.

Сборная СССР взяла золото в эстафете 4х100 м на Олимпиаде в Москве 1 августа 1980 года. Кроме Аксинина и Сидорова, эстафету бежали Владимир Муравьев и Андрей Прокофьев.


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ФОТО: pixabay.com
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