Умер один из самых известных современных писателей-фантастов Кристофер Прист

На 81 году жизни скончался писатель и сценарист, один из самых известных и титулованных современных фантастов Кристофер Прист, сообщила его супруга писатель-фантаст Нина Аллан.

Умер мультипликатор Густафсон, работавший над «Пиноккио Гильермо дель Торо»

Прист написал такие произведения, как «Опрокинутый мир», «Островитяне», «Фига темнеющего острова», «машина пространства» и многих других. Многие его книги переводились на другие языки и переиздавались.

Фильм «Престиж» Кристофера Нолана - не что иное, как экранизация одноименного романа Приста. Он лауреат премий Британской ассоциации научной фантастики и Артура Кларка, Всемирной премии фэнтези, мемориальной премии Джеймса Тейта Блэка и других, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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