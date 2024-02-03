Умер один из самых известных современных писателей-фантастов Кристофер Прист
На 81 году жизни скончался писатель и сценарист, один из самых известных и титулованных современных фантастов Кристофер Прист, сообщила его супруга писатель-фантаст Нина Аллан.
Прист написал такие произведения, как «Опрокинутый мир», «Островитяне», «Фига темнеющего острова», «машина пространства» и многих других. Многие его книги переводились на другие языки и переиздавались.
Фильм «Престиж» Кристофера Нолана - не что иное, как экранизация одноименного романа Приста. Он лауреат премий Британской ассоциации научной фантастики и Артура Кларка, Всемирной премии фэнтези, мемориальной премии Джеймса Тейта Блэка и других, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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