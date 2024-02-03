Умер один из самых известных современных писателей-фантастов Кристофер Прист

Прист написал такие произведения, как «Опрокинутый мир», «Островитяне», «Фига темнеющего острова», «машина пространства» и многих других. Многие его книги переводились на другие языки и переиздавались.

Фильм «Престиж» Кристофера Нолана - не что иное, как экранизация одноименного романа Приста. Он лауреат премий Британской ассоциации научной фантастики и Артура Кларка, Всемирной премии фэнтези, мемориальной премии Джеймса Тейта Блэка и других, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

