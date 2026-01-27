Умер экс-главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев

Умер бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев. Об этом сообщила его супруга Ирина Игнатьева в беседе с РИА Новости.

Специалисту было 85 лет.

«К сожалению, Бориса Петровича не стало. По всей видимости, это последствия онкологии и проблем с сердцем», - рассказала Ирина Игнатьева.

Дата похорон экс-тренера пока не определена.

Борис Игнатьев родился в Москве, начал карьеру футболиста в 1956 году и играл в том числе за ижевский «Зенит», махачкалинский «Динамо» и «Строитель» из Уфы. Спортсмен работал в качестве тренера с 1973-го, он возглавлял юношескую сборную СССР, олимпийские сборные Ирака и СССР, клубы в России, ОАЭ, Саудовской Аравии, Китае. Игнатьев занимал пост главного тренера сборной России в 1996-1998 годах.

Ранее в возрасте 46 лет умер бывший главный тренер казахстанского футбольного клуба «Кайрат» Кирилл Кекер, напоминает РЕН ТВ.

