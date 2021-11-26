Умер футболист и заслуженный тренер СССР Герман Зорин
26 ноября 202121:13
Российский футбольный союз (РФС) сообщил о смерти футболиста и заслуженного тренера СССР Германа Зонина.
«Легендарный советский футболист и тренер Герман Зонин ушёл из жизни в возрасте 95 лет», - говорится в сообщении на сайте РФС.
В организации выразили соболезнования в связи со смертью именитого спортсмена.
Зонин выступал за ленинградские «Динамо», «Трудовые резервы». Являлся главным тренером сборной СССР.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru