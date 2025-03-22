Умер экс-чемпион мира по боксу Джордж Форман

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Джордж Форман умер на 77-м году жизни. Родственники спортсмена опубликовали прощальный пост в его соцсетях.

«С глубоким прискорбием сообщаем о смерти нашего любимого Джорджа Эдварда Формана - старшего, мирно ушедшего 21 марта 2025 года в окружении близких», - говорится в сообщении.

Джордж Форман родился в США в 1949 году, в 1969-1977 и 1987-1997 годах он выступал как боксер в супертяжелой весовой категории. Спортсмен завоевывал титул чемпиона по версиям Всемирного боксерского совета, Всемирной боксерской ассоциации, Международной боксерской федерации, Всемирной боксерской организации. Кроме того, в 1968 году боксер стал олимпийским чемпионом. Всего Форман провел 81 поединок на профессиональном ринге, 76 из них он выиграл, в том числе 68 - нокаутом.

Ранее на 64-м году жизни умер мастер спорта СССР по боксу, трехкратный чемпион Москвы Павел Котов.

