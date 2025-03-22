Умер трехкратный чемпион Москвы по боксу Павел Котов
Мастер спорта СССР по боксу Павел Котов умер на 64-м году жизни. Об этом сообщили в Федерации бокса России.
По данным объединения, спортсмен скончался накануне вечером.
«В последнее время в спорткомплексе “Крылья советов“ Котов руководил клубом “Здоровая нация“. Федерация... выражает глубокие соболезнования родным и близким Павла Котова», - отмечается в сообщении.
Как сообщает «МК», Котову стало плохо во время тренировки, боксер потерял сознание в зале. Причиной смерти спортсмена мог стать сердечный приступ.
Павел Котов – мастер спорта Советского Союза по боксу, трехкратный чемпион Москвы, победитель и призер различных турниров.
Ранее стало известно о смерти британского гонщика, основателя и владельца команды «Джордан» в «Формуле 1» Эдди Джордана.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru