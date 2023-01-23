Умер двукратный чемпион СССР по футболу Валерий Урин

В возрасте 88 лет скончался двукратный чемпион СССР по футболу в составе московского «Динамо» Валерий Урин. Об этом сообщается в Telegram-канале клуба.

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Он играл в «Динамо» с 1955 по 1961 год. Урин провел 72 матча, дважды становился чемпионом СССР (1957, 1959), обладатель серебряных и бронзовых медалей первенства.

Урин также выступал за другие клубы, в том числе за кировское «Динамо», минскую «Беларусь», рижскую «Даугаву».

Ранее стало известно о смерти бронзового призёра чемпионатов мира и Европы в составе футбольной сборной Италии Джанлука Виалли. Он ушел из жизни в 58 лет из-за болезни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».




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ФОТО: Telegram-канал ФК "Динамо"
ТЕГИ:ДинамоФутболисты
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