Умер двукратный чемпион СССР по футболу Валерий Урин
В возрасте 88 лет скончался двукратный чемпион СССР по футболу в составе московского «Динамо» Валерий Урин. Об этом сообщается в Telegram-канале клуба.
Он играл в «Динамо» с 1955 по 1961 год. Урин провел 72 матча, дважды становился чемпионом СССР (1957, 1959), обладатель серебряных и бронзовых медалей первенства.
Урин также выступал за другие клубы, в том числе за кировское «Динамо», минскую «Беларусь», рижскую «Даугаву».
Ранее стало известно о смерти бронзового призёра чемпионатов мира и Европы в составе футбольной сборной Италии Джанлука Виалли. Он ушел из жизни в 58 лет из-за болезни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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