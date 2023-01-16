Помешает футболу? Депутат и почетный президент РФС поспорили о рекламе пива

Накануне «Коммерсант» сообщил, что Российский футбольный союз, Федерация хоккея России и Континентальная хоккейная лига предложили ввести послабления в закон о рекламе для букмекеров и алкогольных брендов. Речь идет о том, чтобы разрешить рекламу букмекеров на фасадах стадионов, а также использовать в ней образы людей, что сейчас запрещено, а рекламу алкогольного пива допустить на ТВ во время спортивных трансляций и в спортивных СМИ. Хамзаев отметил, что спортивные лиги живут в «оторванности» от реальности.

«А дальше что? Спорт не испытывает сегодня проблем по финансированию со стороны государства, особенно спорт высших достижений. У них деньги экономятся с отсутствия необходимости ездить за границу. Это полная ерунда, это называется использовать ситуацию в рамках своих интересов. Это оторванность от реальности, преувеличение своей роли в жизни страны, чисто спекулянтство: деньги, деньги, деньги. Спортом там и не пахнет, моралью и нравственной частью тоже. Чисто шкурные финансовые интересы. Также сколько есть людей, из которых ставки выжили все соки... Я категорически против того, чтобы спорт ассоциировался с казиношным азартом. Мы вбухиваем гигантские деньги в развитие спорта, а с другой стороны сами же их подсаживаем на казиношную иглу», - сказал Хамзаев.

В свою очередь почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в разговоре с НСН поспорил с Султаном Хамзаевым и заявил, что реклама пива на телеканалах и реклама букмекеров на фасадах стадионов никогда не смогут помешать хорошему футболу.