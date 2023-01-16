Помешает футболу? Депутат и почетный президент РФС поспорили о рекламе пива
Российские спортивные лиги занимаются спекуляциями и любыми способами хотят заработать как можно больше денег, отметил в эфире НСН депутат Султан Хамзаев.
Футбольные и хоккейные лиги России преследуют свои шкурные финансовые интересы, нельзя разрешать рекламу алкогольного пива на ТВ во время спортивных трансляций, также нельзя допустить рекламы букмекеров на фасадах стадионов, заявил депутат Госдумы, лидер движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев в разговоре с НСН.
Накануне «Коммерсант» сообщил, что Российский футбольный союз, Федерация хоккея России и Континентальная хоккейная лига предложили ввести послабления в закон о рекламе для букмекеров и алкогольных брендов. Речь идет о том, чтобы разрешить рекламу букмекеров на фасадах стадионов, а также использовать в ней образы людей, что сейчас запрещено, а рекламу алкогольного пива допустить на ТВ во время спортивных трансляций и в спортивных СМИ. Хамзаев отметил, что спортивные лиги живут в «оторванности» от реальности.
«А дальше что? Спорт не испытывает сегодня проблем по финансированию со стороны государства, особенно спорт высших достижений. У них деньги экономятся с отсутствия необходимости ездить за границу. Это полная ерунда, это называется использовать ситуацию в рамках своих интересов. Это оторванность от реальности, преувеличение своей роли в жизни страны, чисто спекулянтство: деньги, деньги, деньги. Спортом там и не пахнет, моралью и нравственной частью тоже. Чисто шкурные финансовые интересы. Также сколько есть людей, из которых ставки выжили все соки... Я категорически против того, чтобы спорт ассоциировался с казиношным азартом. Мы вбухиваем гигантские деньги в развитие спорта, а с другой стороны сами же их подсаживаем на казиношную иглу», - сказал Хамзаев.
В свою очередь почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в разговоре с НСН поспорил с Султаном Хамзаевым и заявил, что реклама пива на телеканалах и реклама букмекеров на фасадах стадионов никогда не смогут помешать хорошему футболу.
«Поддерживаю. Я всегда говорил, что это никогда не помешает хорошему футболу, если будут рекламировать и продавать (алкоголь – ред. НСН). Не вижу для этого никаких препятствий», - резюмировал Колосков.
Так, по данным «Коммерсанта», против инициатив спортивных лиг уже выступила Федеральная антимонопольная служба. Она настаивает на «высокой опасности чрезмерного увлечения» ставками и возникновении на этой почве лудомании — склонности к азартным играм, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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