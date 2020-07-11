Умер чемпион мира по футболу из Великобритании
Джек Чарльтон, чемпион мира по футболу 1966 года, член сборной Англии, скончался после продолжительной болезни в возрасте 85 лет. Сообщение об этом опубликовано на сайте клуба «Лидс Юнайтед».
Чарльтон провел всю футбольную карьеру – 23 года - в «Лидсе» на позиции защитника. Он провел 773 матча за клуб, что является рекордным показателем в истории команды.
Чарльтон в составе сборной страны выиграл золото на домашнем чемпионате мира в 1966 году, а бронзу – через два года на чемпионате Европы.
После завершения карьеры футболиста Чарльтон перешел на тренерскую работу. В 1974 году он получил звание лучшего тренера Англии. Также англичанин руководил сборной Ирландии.
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