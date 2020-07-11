Умер чемпион мира по футболу из Великобритании

Джек Чарльтон, чемпион мира по футболу 1966 года, член сборной Англии, скончался после продолжительной болезни в возрасте 85 лет. Сообщение об этом опубликовано на сайте клуба «Лидс Юнайтед».

Чарльтон провел всю футбольную карьеру – 23 года - в «Лидсе» на позиции защитника. Он провел 773 матча за клуб, что является рекордным показателем в истории команды.