Умер бывший вратарь ЦСКА Вениамин Мандрыкин
Экс-голкипер столичного футбольного клуба ЦСКА и сборной России Вениамин Мандрыкин умер на 42-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба московской команды.
«Экс-голкипер ЦСКА ушел из жизни в возрасте 41 года. Мы выражаем соболезнования всем родным и близким. Покойся с миром, Веня», - заявили в клубе.
В ноябре 2010 года футболист попал в ДТП. Он сломал позвоночник и повредил спинной мозг. Игрок потерял возможность самостоятельно передвигаться и проходил процесс реабилитации.
В составе армейцев голкипер четыре раза выигрывал Кубок России.
В начале июня в возрасте 29 лет ушел из жизни самый высокий баскетболист России Николай Рогожкин. Он выступал за команду 3х3 «Грязные парни», передает «Радиоточка НСН».
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