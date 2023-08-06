Умер бывший вратарь ЦСКА Вениамин Мандрыкин

Экс-голкипер столичного футбольного клуба ЦСКА и сборной России Вениамин Мандрыкин умер на 42-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба московской команды.

Адвокат допустил возбуждение уголовного дела после смерти 17-летнего хоккеиста

«Экс-голкипер ЦСКА ушел из жизни в возрасте 41 года. Мы выражаем соболезнования всем родным и близким. Покойся с миром, Веня», - заявили в клубе.

В ноябре 2010 года футболист попал в ДТП. Он сломал позвоночник и повредил спинной мозг. Игрок потерял возможность самостоятельно передвигаться и проходил процесс реабилитации.

В составе армейцев голкипер четыре раза выигрывал Кубок России.

В начале июня в возрасте 29 лет ушел из жизни самый высокий баскетболист России Николай Рогожкин. Он выступал за команду 3х3 «Грязные парни», передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сборная России По ФутболуЦСКАСпортсменыСмерть

Горячие новости

Все новости

партнеры