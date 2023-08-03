Адвокат допустил возбуждение уголовного дела после смерти 17-летнего хоккеиста

В ходе проверки проведут судебно-медицинскую экспертизу трупа. Это позволит установить причину смерти, отметил адвокат.

По его словам, следствие может поставить вопрос о действии врачей и качестве медицинской помощи. На основании этого примут процессуальное решение, заявил Калинов.

Он допустил, что в смерти спортсмена виноваты врачи.

«Здесь могут просматриваться признаки такого преступления, как некачественное оказание медицинских услуг, за которое врачи могут быть привлечены к ответственности на срок до трех лет лишения свободы», - сказал адвокат в беседе с изданием «Газета.Ru».

О смерти Хвалько стало известно 3 августа. Причиной стал клещевой энцефалит. Врачи боролись за жизнь хоккеиста несколько недель, передает «Радиоточка НСН».

