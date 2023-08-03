Адвокат допустил возбуждение уголовного дела после смерти 17-летнего хоккеиста
Юрист Максим Калинов сообщил, что по результатам проверки Следственный комитет может возбудить уголовное дело по факту смерти 17-летнего чемпиона России по хоккею с мячом Евгения Хвалько.
В ходе проверки проведут судебно-медицинскую экспертизу трупа. Это позволит установить причину смерти, отметил адвокат.
По его словам, следствие может поставить вопрос о действии врачей и качестве медицинской помощи. На основании этого примут процессуальное решение, заявил Калинов.
Он допустил, что в смерти спортсмена виноваты врачи.
«Здесь могут просматриваться признаки такого преступления, как некачественное оказание медицинских услуг, за которое врачи могут быть привлечены к ответственности на срок до трех лет лишения свободы», - сказал адвокат в беседе с изданием «Газета.Ru».
О смерти Хвалько стало известно 3 августа. Причиной стал клещевой энцефалит. Врачи боролись за жизнь хоккеиста несколько недель, передает «Радиоточка НСН».
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