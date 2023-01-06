Умер бывший тренер сборной Италии Джанлука Виалли

Бронзовый призёр чемпионатов мира и Европы в составе футбольной сборной Италии Джанлука Виалли скончался на 59-м году жизни, сообщает телеканал Sky Sports.

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По информации канала, где спортсмен работал экспертом, причиной смерти стал рак поджелудочной железы.

За свою карьеру игрока Виалли выступал за итальянские клубы «Кремонезе», «Сампдорию» и «Ювентус», а также английский «Челси». Он дважды выигрывал чемпионат Италии, четыре раза - Кубкок Италии. Кроме того, на его счету победа в Лиге чемпионов и Кубке УЕФА, в Кубке Англии и Суперкубке УЕФА.

Вместе со сборной Италии Виалли выиграл бронзовые медали чемпионата мира 1990 года и чемпионата Европы 1988 года.

В качестве тренера специалист работал с английскими «Уотфордом» и «Челси», выиграл Кубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок Англии, Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА.

Ранее после продолжительной болезни в возрасте 55 лет умер олимпийский чемпион по хоккею Сергей Баутин, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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