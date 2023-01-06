Умер бывший тренер сборной Италии Джанлука Виалли

По информации канала, где спортсмен работал экспертом, причиной смерти стал рак поджелудочной железы.

За свою карьеру игрока Виалли выступал за итальянские клубы «Кремонезе», «Сампдорию» и «Ювентус», а также английский «Челси». Он дважды выигрывал чемпионат Италии, четыре раза - Кубкок Италии. Кроме того, на его счету победа в Лиге чемпионов и Кубке УЕФА, в Кубке Англии и Суперкубке УЕФА.

Вместе со сборной Италии Виалли выиграл бронзовые медали чемпионата мира 1990 года и чемпионата Европы 1988 года.

В качестве тренера специалист работал с английскими «Уотфордом» и «Челси», выиграл Кубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок Англии, Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА.

Ранее после продолжительной болезни в возрасте 55 лет умер олимпийский чемпион по хоккею Сергей Баутин, сообщает RT.