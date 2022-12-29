Умер легендарный бразильский футболист Пеле
Умер Пеле. Легендарного бразильца и трехкратного чемпиона мира не стало на 83-м году жизни.
Бывший футболист сборной Бразилии последние недели находился в клинике в Сан-Паулу, пару дней назад, почувствовав резкое ухудшение состояния, он начал прощаться со своей семьей. Организм спортсмена перестал реагировать на химиотерапию, в связи с чем ему оказывалась паллиативная помощь.
По словам дочерей экс-футболиста, Пеле попал в больницу из-за легочной инфекции, вызванной перенесенным коронавирусом. А в сентябре 2021 Пеле диагностировали опухоль толстой кишки.
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