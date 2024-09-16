Умер бывший тренер хоккейного клуба «Металлург»

Экс-тренер хоккейной команды «Металлург» (Магнитогорск) Виктор Королев умер в возрасте 67 лет. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

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По предварительной информации, причиной смерти наставника стал инфаркт.

Отмечается, что Королев на протяжении десяти сезонов выступал на позиции вратаря за команду «Трактор» (Челябинск), в «Металлурге» он провел последний год игровой карьеры. В тренерский штаб клуба он входил в 1993 и в 1997-2010 годах.

Под руководством Королева «Металлург» трижды выигрывал чемпионат России (в 1999, 2001 и 2007 годах), дважды становился чемпионом Евролиги (в 1999 и 2000 годах), одерживал победы в Кубке Шпенглера (2005 год) и Кубке европейских чемпионов (2008 год).

Ранее четырехкратный призер Олимпийских игр по плаванию Владимир Буре, отец известных хоккеистов Павла и Валерия Буре, скончался в США в возрасте 73 лет.

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ФОТО: РИА Новости
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