Умер чемпион СССР по футболу 1982 года Вергеенко
Экс-футболист, чемпион СССР 1982 года в составе минского «Динамо» Михаил Вергеенко умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщили в Белорусской федерации футбола.
Вергеенко начинал карьеру в Гомеле, спортсмен был воспитанником местного «Спартака», в 1968 году он перешел в минское «Динамо» в качестве вратаря. Голкипер провел в команде 13 лет, был капитаном и внес большой вклад в чемпионство клуба в 1982-м: Вергеенко отыграл 28 матчей и пропустил лишь 24 мяча.
Игровую карьеру футболист завершил в 1984 году, он стал помощником главного тренера «Динамо», а в 1991-м возглавил команду. В 1997-1999 годах Вергеенко был главным тренером сборной Белоруссии.
Ранее стало известно о смерти вратаря сборной Черногории и «Миллуолла» Матии Шаркича, спортсмену было 26 лет, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru