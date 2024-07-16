Умер чемпион СССР по футболу 1982 года Вергеенко

Экс-футболист, чемпион СССР 1982 года в составе минского «Динамо» Михаил Вергеенко умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщили в Белорусской федерации футбола.

Вергеенко начинал карьеру в Гомеле, спортсмен был воспитанником местного «Спартака», в 1968 году он перешел в минское «Динамо» в качестве вратаря. Голкипер провел в команде 13 лет, был капитаном и внес большой вклад в чемпионство клуба в 1982-м: Вергеенко отыграл 28 матчей и пропустил лишь 24 мяча.

Игровую карьеру футболист завершил в 1984 году, он стал помощником главного тренера «Динамо», а в 1991-м возглавил команду. В 1997-1999 годах Вергеенко был главным тренером сборной Белоруссии.

Ранее стало известно о смерти вратаря сборной Черногории и «Миллуолла» Матии Шаркича, спортсмену было 26 лет, пишет RT.

