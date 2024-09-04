Отец хоккеистов Павла и Валерия Буре умер в США на 74-м году жизни
Четырехкратный призер Олимпийских игр по плаванию Владимир Буре, который является отцом известных хоккеистов Павла и Валерия Буре, скончался в США в возрасте 73 лет, сообщил «Матч ТВ».
В материале уточняется, что несколько недель назад у Владимира Буре случился сердечный приступ когда он плавал в океане. Он был госпитализирован и жаловался на сильные боли в сердце. Помимо этого, Буре-старший также перенес инсульт.
Он умер 3 сентября в городе Майами, штат Флорида, сообщили его близкие. Дата похорон будет объявлена позже.
Буре – серебряный и трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр по плаванию, двукратный серебряный призер чемпионатов мира, чемпион Европы в эстафете. Он также является дважды обладателем Кубка Стэнли как тренер по физической подготовке хоккейной команды «Нью‑Джерси Девилз», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Горловке при атаке БПЛА поврежден автобус
- Отец хоккеистов Павла и Валерия Буре умер в США на 74-м году жизни
- В Подмосковье шесть человек задержали за похищение бизнесмена
- На певицу Миа Бойка заявили в полицию после высмеивания девочки-квадробера
- «Тяжелейший труд!»: Депутат Яровая предложила строить жилье для рыбаков
- Попова предупредила о высоком риске распространения птичьего гриппа
- Глава МИД Украины Кулеба подал заявление об отставке
- Песков объяснил, почему Шойгу не сопровождал Путина в Туве
- Яровая предложила включить рыбу в рационы питания школ и соцучреждений
- Алаудинов: В Курской области ведется решающий бой СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru