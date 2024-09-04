Отец хоккеистов Павла и Валерия Буре умер в США на 74-м году жизни

Четырехкратный призер Олимпийских игр по плаванию Владимир Буре, который является отцом известных хоккеистов Павла и Валерия Буре, скончался в США в возрасте 73 лет, сообщил «Матч ТВ».

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В материале уточняется, что несколько недель назад у Владимира Буре случился сердечный приступ когда он плавал в океане. Он был госпитализирован и жаловался на сильные боли в сердце. Помимо этого, Буре-старший также перенес инсульт.

Он умер 3 сентября в городе Майами, штат Флорида, сообщили его близкие. Дата похорон будет объявлена позже.

Буре – серебряный и трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр по плаванию, двукратный серебряный призер чемпионатов мира, чемпион Европы в эстафете. Он также является дважды обладателем Кубка Стэнли как тренер по физической подготовке хоккейной команды «Нью‑Джерси Девилз», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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