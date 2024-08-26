Умер бывший главный тренер сборной Англии по футболу Эрикссон
На 77 году жизни скончался бывший главный тренер сборной Англии по футболу Свен-Йоран Эрикссон, передает BBC.
В январе 2024 Эрикссон сообщил, что ему осталось жить максимум год, у него была последняя стадия рака.
Шведский футбольный тренер работал со сборной Англии в 2001-2006 годах, с ним команда дошла до 1/4 финала чемпионатов мира в 2002-м и 2006-м, а также до четвертьфинала первенства Европы в 2004-м. Кроме того, Эрикссон тренировал шведский клуб «Гетеборг», итальянские «Рому», «Сампдорию» и «Лацио», португальскую «Бенфику». Также тренер работал со сборными Мексики, Кот-д’Ивуара и Филиппин.
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