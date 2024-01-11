У экс-тренера сборной Англии по футболу Эрикссона нашли рак
Бывшему главному тренеру сборной Англии по футболу Свену-Йорану Эрикссону диагностировали рак. Об этом сообщает Sky News.
«Все понимают, что у меня плохая болезнь. Все догадываются, что это рак, и это так, но я должен бороться, пока могу», — рассказал специалист.
По словам 75-летнего Эрикссона, врачи прогнозируют, что он проживет еще около года, «в лучшем случае даже больше».
Шведский футбольный тренер работал со сборной Англии в 2001-2006 годах, с ним команда дошла до 1/4 финала чемпионатов мира в 2002-м и 2006-м, а также до четвертьфинала первенства Европы в 2004-м. Кроме того, Эрикссон тренировал шведский клуб «Гетеборг», итальянские «Рому», «Сампдорию» и «Лацио», португальскую «Бенфику». Также тренер работал со сборными Мексики, Кот-д’Ивуара и Филиппин.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер Юрий Соломин
- В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в краже из храма иконы
- СМИ: застрелившему девушку Герою России Магасумову добавили статью о хулиганстве
- В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,3
- Азербайджан поставил в Россию более 1,5 миллиона яиц
- В Папуа-Новой Гвинее ввели режим ЧП из-за беспорядков
- Федерация хоккея Словакии опровергла информацию о желании сыграть с Россией
- «АвтоВАЗ» представит новый автомобильный бренд
- Рослесхоз: Площадь незаконной рубки уменьшилась на 65% в 40 регионах
- Депутат призвал чиновников не перекладывать ответственность за уборку улиц на жителей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru