У экс-тренера сборной Англии по футболу Эрикссона нашли рак

Бывшему главному тренеру сборной Англии по футболу Свену-Йорану Эрикссону диагностировали рак. Об этом сообщает Sky News.

Слег без предупреждения: У главы Пентагона Остина нашли рак простаты

«Все понимают, что у меня плохая болезнь. Все догадываются, что это рак, и это так, но я должен бороться, пока могу», — рассказал специалист.

По словам 75-летнего Эрикссона, врачи прогнозируют, что он проживет еще около года, «в лучшем случае даже больше».

Шведский футбольный тренер работал со сборной Англии в 2001-2006 годах, с ним команда дошла до 1/4 финала чемпионатов мира в 2002-м и 2006-м, а также до четвертьфинала первенства Европы в 2004-м. Кроме того, Эрикссон тренировал шведский клуб «Гетеборг», итальянские «Рому», «Сампдорию» и «Лацио», португальскую «Бенфику». Также тренер работал со сборными Мексики, Кот-д’Ивуара и Филиппин.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:РакТренерФутбол

Горячие новости

Все новости

партнеры