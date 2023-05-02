Умер спортивный журналист Андрей Малосолов
Спортивный журналист Андрей Малосолов умер в возрасте 50 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
По данным собеседника агентства, журналист ушел из жизни в ночь на вторник.
Как сообщил спортивный комментатор Василий Конов в своем Telegram-канале, причиной смерти Малосолова стал тромб.
Андрей Малосолов — бывший глава пресс‑службы Российского футбольного союза (РФС). Позже журналист занимал должность директора по PR и маркетингу в сочинском футбольном клубе «Жемчужина». В последнее время Малосолов появлялся в эфире телеканала «Матч ТВ» в качестве эксперта.
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