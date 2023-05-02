Умер спортивный журналист Андрей Малосолов

По данным собеседника агентства, журналист ушел из жизни в ночь на вторник.

Как сообщил спортивный комментатор Василий Конов в своем Telegram-канале, причиной смерти Малосолова стал тромб.

Андрей Малосолов — бывший глава пресс‑службы Российского футбольного союза (РФС). Позже журналист занимал должность директора по PR и маркетингу в сочинском футбольном клубе «Жемчужина». В последнее время Малосолов появлялся в эфире телеканала «Матч ТВ» в качестве эксперта.

