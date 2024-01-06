Умер бразильский футболист и тренер Марио Загалло

«С большим сожалением сообщаем о смерти нашего вечного чемпиона мира Марио Жоржи Лобо Загалло. Преданный отец, любящий дедушка, заботливый тесть, верный друг, профессионал-победитель и великий человек», — указано в заявлении.

Загалло родился в бразильском Масейо, начал карьеру футболиста в 17 лет в качестве игрока клуба «Америка» из Рио-де-Жанейро. Спортсмен завершил игровую карьеру в 1965 году и занялся тренерской работой.

Марио Загалло четырежды выигрывал чемпионат мира в разных статусах: в 1958 и 1962 годах как игрок, в 1970-м как главный тренер, в 1994-м в качестве помощника тренера.

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