Умер бразильский футболист и тренер Марио Загалло
Известный бразильский футболист и тренер Марио Загалло умер в возрасте 92 лет. Сообщение об этом опубликовано в его соцсетях.
«С большим сожалением сообщаем о смерти нашего вечного чемпиона мира Марио Жоржи Лобо Загалло. Преданный отец, любящий дедушка, заботливый тесть, верный друг, профессионал-победитель и великий человек», — указано в заявлении.
Загалло родился в бразильском Масейо, начал карьеру футболиста в 17 лет в качестве игрока клуба «Америка» из Рио-де-Жанейро. Спортсмен завершил игровую карьеру в 1965 году и занялся тренерской работой.
Марио Загалло четырежды выигрывал чемпионат мира в разных статусах: в 1958 и 1962 годах как игрок, в 1970-м как главный тренер, в 1994-м в качестве помощника тренера.
Ранее стало известно о смерти экс-тренера футбольного клуба «Балтика» Леонида Ткаченко, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru