Легендарный тренер ФК «Балтика» Леонид Ткаченко умер в возрасте 70 лет

Причины смерти специалиста, которого считают самым успешным в истории калининградского клуба, не уточняются.

«Футбольная карьера Ткаченко началась именно в Калининграде, куда он переехал в 1967 году вместе со своей семьей. Спустя почти 30 лет он вернулся в самый западный регион страны, чтобы вывести «Балтику» в Высшую лигу российского футбола», - указали в пресс-службе.

В клубе добавили, что под руководством Ткаченко «Балтика» заняла в 1996 году седьмое место в чемпионате, что до сих пор является лучшим достижением в истории команды.

Ранее на 92 году жизни умер двукратный олимпийский чемпион в парном фигурном катании Олег Протопопов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

