Легендарный тренер ФК «Балтика» Леонид Ткаченко умер в возрасте 70 лет

Бывший тренер футбольного клуба «Балтика» Леонид Ткаченко, скончался в возрасте 70 лет, сообщает пресс-служба балтийской команды.

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Причины смерти специалиста, которого считают самым успешным в истории калининградского клуба, не уточняются.

«Футбольная карьера Ткаченко началась именно в Калининграде, куда он переехал в 1967 году вместе со своей семьей. Спустя почти 30 лет он вернулся в самый западный регион страны, чтобы вывести «Балтику» в Высшую лигу российского футбола», - указали в пресс-службе.

В клубе добавили, что под руководством Ткаченко «Балтика» заняла в 1996 году седьмое место в чемпионате, что до сих пор является лучшим достижением в истории команды.

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ФОТО: РИА Новости
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