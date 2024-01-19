Умер 29-летний чемпион мира 2015 года в прыжках с шестом Шонеси Барбер

По данным учреждения, Барбер скончался 17 января в своем доме в Кингвуде, штат Техас. Известно, что в последнее время у спортсмена были проблемы со здоровьем.

Шонеси Барбер — чемпион Канады 2013, 2014 и 2015 годов. В 2015-м легкоатлет стал вторым на этапе Бриллиантовой лиги, установив при этом национальный рекорд — 6,00 м. Барбер выступал за Канаду на Олимпийских играх в 2016 году и занял 10-е место.

Ранее стало известно, что в возрасте 46 лет умер помощник главного тренера клуба НБА «Голден Стэйт Уорриорз» Деян Милоевич, напоминает RT.

