Умер 29-летний чемпион мира 2015 года в прыжках с шестом Шонеси Барбер
Канадский спортсмен, чемпион мира 2015 года в прыжках с шестом Шонеси Барбер умер на 30-м году жизни. Об этом сообщили в американском Университете Акрона.
По данным учреждения, Барбер скончался 17 января в своем доме в Кингвуде, штат Техас. Известно, что в последнее время у спортсмена были проблемы со здоровьем.
Шонеси Барбер — чемпион Канады 2013, 2014 и 2015 годов. В 2015-м легкоатлет стал вторым на этапе Бриллиантовой лиги, установив при этом национальный рекорд — 6,00 м. Барбер выступал за Канаду на Олимпийских играх в 2016 году и занял 10-е место.
Ранее стало известно, что в возрасте 46 лет умер помощник главного тренера клуба НБА «Голден Стэйт Уорриорз» Деян Милоевич, напоминает RT.
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