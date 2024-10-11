Алаудинов заявил, что Курскую область могут освободить в скором времени

Вооруженные силы России могут в скором времени освободить Курскую область, сообщил в эфире телеканала «Россия-1» командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

Алаудинов: ВСУ выводят войска с других участков и направляют в Курскую область

По его словам, российские военные успешно продвигаются в регионе, а противник каждый день теряет участки и опорные пункты.

Ранее Алаудинов рассказал о сдаче в плен бойцов из элитных подразделений ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Российская АрмияУкраинаВСУ

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