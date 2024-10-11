Украина призвала Туркменистан «арестовать» Путина

Министерство иностранных дел Украины призвало в Telegram не подписавший Римский статут Ашхабад «арестовать» российского лидера Владимира Путина во время визита в Туркменистан.

Нетаньяху посоветовал МУС выдать ордера на арест Эрдогана и Аббаса

В заявлении внешнеполитическое ведомство называет президента РФ «военным преступником», на которого выдан ордер Международного уголовного суда (МУС).

Ранее в Монголии объяснили отказ от ареста Путина по ордеру МУС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
ТЕГИ:УкраинаТуркменияПрезидент РФВладимир Путин

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