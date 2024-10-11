Украина призвала Туркменистан «арестовать» Путина
11 октября 202401:29
Министерство иностранных дел Украины призвало в Telegram не подписавший Римский статут Ашхабад «арестовать» российского лидера Владимира Путина во время визита в Туркменистан.
В заявлении внешнеполитическое ведомство называет президента РФ «военным преступником», на которого выдан ордер Международного уголовного суда (МУС).
Ранее в Монголии объяснили отказ от ареста Путина по ордеру МУС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Украина призвала Туркменистан «арестовать» Путина
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru