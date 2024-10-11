Ракета РСЗО HIMARS упала во дворе в Донецке
11 октября 202402:31
Ракета РСЗО HIMARS американского производства упала во дворе спального района в Донецке, сообщает РИА Новости.
Ее обнаружили по улице Савченко. В момент падения рядом находились люди и автомобили, однако повреждений и пострадавших нет.
Ранее ВС России уничтожили РСЗО HIMARS ударом «Искандера», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru