Ракета РСЗО HIMARS упала во дворе в Донецке

Ракета РСЗО HIMARS американского производства упала во дворе спального района в Донецке, сообщает РИА Новости.

Зеленский заявил, что США втрое сократили поставки ракет к HIMARS

Ее обнаружили по улице Савченко. В момент падения рядом находились люди и автомобили, однако повреждений и пострадавших нет.

Ранее ВС России уничтожили РСЗО HIMARS ударом «Искандера», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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