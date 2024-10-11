Ураган «Милтон» может добраться до России

Ураган «Милтон», который бушует в США, где разрушил более 100 домов и оставил миллионы людей без света, может добраться до России, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.

Ураган «Милтон» высосал воду из залива Тампа во Флориде

По ее словам, стихия станет так называемым атлантическим циклоном-трансформером, пересечет Атлантический океан и дойдет до Мурманской области. Однако таких разрушений, как во Флориде, там не будет.

Из-за урагана в США погибли 10 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Pixabay
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