Ураган «Милтон» может добраться до России
11 октября 202404:03
Ураган «Милтон», который бушует в США, где разрушил более 100 домов и оставил миллионы людей без света, может добраться до России, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.
По ее словам, стихия станет так называемым атлантическим циклоном-трансформером, пересечет Атлантический океан и дойдет до Мурманской области. Однако таких разрушений, как во Флориде, там не будет.
Из-за урагана в США погибли 10 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ураган «Милтон» может добраться до России
- Над Россией после сильной магнитной бури наблюдалось северное сияние
- Алаудинов: Украинский фронт посыпался как минимум на десяти участках
- Ракета РСЗО HIMARS упала во дворе в Донецке
- Украина призвала Туркменистан «арестовать» Путина
- СМИ: В США разозлились из-за подарка Путина на 75-летие дружбы с КНР
- Алаудинов заявил, что Курскую область могут освободить в скором времени
- Шаман не перечислил часть гонорара пострадавшим от паводка в Оренбурге
- СМИ: 10 человек погибли из-за урагана «Милтон»
- Леонид Юзефович стал лауреатом Национальной литературной премии «Ясная поляна»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru