Над Россией после сильной магнитной бури наблюдалось северное сияние

Над территорией России 10 октября началось северное сияние, сообщает РБК.

Это произошло после сильной магнитной бури, которой был присвоен третий уровень (G3). По слова экспертов, она продлится как минимум еще двое суток.

В результате жители большинства регионов могут насладиться атмосферным явлением.

Ранее сильные полярные сияния наблюдались в Западном полушарии – на территории Канады и северных штатах США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

