СМИ: В США разозлились из-за подарка Путина на 75-летие дружбы с КНР

Он включал в себя слова поддержки территориальной целостности Китая. Поздравление от российского лидера передал глава МИД России Сергей Лавров. Как отметил дипломат, Москва полностью поддерживает усилия Пекина сохранить свое единство, поддерживая принцип одного Китая.

«Тайваньский вопрос» в поздравлении Путина вызвал негативную реакцию у американских властей. В Вашингтоне считают, что подобные высказывания со стороны официальных российских лиц идут вразрез с позицией США и «укрепляют позиции КНР в его стремлении усилить свое влияние в регионе».

Ранее президент США Джо Байден распорядился выделить $567 миллионов на военную помощь Тайваню, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

